La replica di Cicciolina a Mario Giordano: “In cinque anni ho fatto una proposta di legge”

Ilona Staller, in arte Cicciolina, si è sempre esposta in prima linea contro il taglio dei vitalizi. In molti, però, hanno criticato la sua posizione. Tra questi anche Mario Giordano che durante “Mattino Cinque” ha duramente attaccato l’ex deputata per le sue proteste. Lo scontro tra i due è proseguito a “Fuori dal coro” dove Staller si è voluta difendere sottolineando il suo impegno politico: “Io non mi devo vergognare di niente. Sono stata regolarmente eletta. Sono stata cinque anni in Parlamento e ho fatto una proposta di legge. Sto vivendo un linciaggio. Chi sono gli italiani per giudicarmi?”. Ai suoi commenti, però, ha subito replicato Giordano: “Una proposta di legge in cinque anni? Gli italiani giudicano perché pagano”.