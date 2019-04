Ilona Staller sul lastrico vende i cimeli e svela: "Non faccio sesso da tre anni"

ILONA STALLER VENDE TUTTO, DALL'ATTICO ALLA PIZZA - La Staller naviga in cattive acque dopo che il vitalizio da ex parlamentare le è stato pignorato dall'autorità giudiziaria per una faccenda di spese condominiali non pagate. In vendita, oltre all'abito che indossò in Parlamento ("dal mio punto di vista, all’asta, può valere un milione di euro"), anche il pianoforte bianco a mezza coda valutato sui social 30mila euro e naturalmente il superattico romano da 250 metri quadrati. In aggiunta varie esperienze pensate per i suoi follower. "Mangia la pizza con Cicciolina", "Metti una sera a cena con Cicciolina Show" e "Sfida a scacchi Cicciolina", gioco in cui ammette di essere molto brava: "Potrei battere tranquilla tranquilla un professionista".



ALL'ASTA LE IMMAGINI HARD CON L'EX MARITO - All'incanto anche una parte delle 50 diapositive originali e inedite del progetto "Made in Heaven", immagini allegoriche e soft-porno in cui il famosissimo artista Jeff Koons si ritrasse con lei nel 1990 e le cui stampe hanno raggiunto cifre vicine al milione di euro. Ilona e Jeff si sposarono nel 1991, il matrimonio durò poco e finì nel peggiore dei modi. Lei infatti non può entrare negli Stati Uniti perché è stato spiccato un mandato di cattura internazionale, da quando è scappata da New York con il figlio Ludwig. Per inchiodare l'ex marito alle sue responsabilità, dice lei, ha inutilmente buttato 150mila dollari in avvocati. Ora sta facendo causa a Sotheby’s per aver venduto le opere senza il suo consenso e senza pagarle i diritti d'immagine. La richiesta è di 20 milioni di euro e con quella cifra sogna "di aprire una Spa bellissima, col tapis roulant, e poi un grande ristorante, un club privé a mio nome, anche un hotel molto bello".



"NON FACCIO L'AMORE DA TRE ANNI, NON CI PROVANO NEMMENO" - Anche l'amore non va bene. La Staller ammette di non innamorarsi da molto tempo e di non fare l'amore da più di tre anni. "Lo faccio a casa, con me stessa, con le mani e qualche oggettino. Con gli uomini no: spesso neppure ci provano, pensano che chissà quali esigenze io abbia, e invece sono una donna come tutte. Non voglio uno che assaggia la Cicciolina e poi scompare. Voglio una persona seria, qualcuno che mi voglia bene" dichiara lei.