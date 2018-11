Ilona Staller: "Ora il sesso lo faccio solo con la persona giusta"

Ai microfoni della trasmissione radiofonica "I Lunatici", Ilona Staller ha raccontato del suo passato di pornodiva ed ex parlamentare senza tralasciare il suo presente e il taglio del suo vitalizio. Ha rivelato di avere rapporti solo con "la persona giusta": "Il sesso fine a sé stesso non ha senso. Mi piacerebbe innamorarmi di un uomo, con cui fare un sesso sfrenato, in tutte le posizioni".

Cicciolina racconta anche: "Tre anni fa ho incontrato un ingegnere italiano, sui 45 anni. Mi stavo innamorando, ma poi ho scoperto che era sposato. Ho preferito lasciar perdere".



Oltre al sesso, l'ex pornostar è tornata a parlare del suo vitalizio che le è stato dimezzato: "Non è corretto quello che è successo. È anticostituzionale. Ho già depositato il ricorso con il mio avvocato, ora vedremo cosa dirà il giudice. Sono fiduciosa perché insieme a me ci sono oltre 700 ex deputati a cui sono stati decurtati i vitalizi. Io prendevo 2000 euro, ora sono 800. Ditemi voi come faccio a pagare la luce, il condominio, il riscaldamento, le tasse. Io sono costretta a vendere il mio appartamento a Roma. Lo sto vendendo. Un appartamento che ho comprato quando ero pornodiva".