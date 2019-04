Mario Giordano a "Mattino Cinque": “Cicciolina ha fatto 17 film nei 5 anni di Parlamento”

A “Mattino Cinque” si parla dei vitalizi e, in particolare, del caso di Ilona Staller, in arte Cicciolina, ex parlamentare che ha fatto ricorso contro il taglio del suo vitalizio da 3000 a 1000 euro circa. Sulla questione è intervenuto il giornalista, Mario Giordano, che ha detto: "L’onorevole Staller durante questi anni ha fatto 17 film tra cui Carne Bollente, Supervogliose di Maschi, All’onorevole piacciono gli stalloni".



Secondo il giornalista "per questi cinque anni di lavoro, mille euro di vitalizio sono troppi". A stemperare la tensione ci pensa Antonio Misiani del PD: “Giordano, lei li ha visti tutti?”, ha scherzato il senatore. Chi non ci sta, invece, è l’avvocato di Ilona Staller, Luca Di Carlo, che in collegamento telefonico con “Mattino Cinque”, ha risposto: “Le spettano di diritto, lei sta soffrendo in questo momento”.