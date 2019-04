Dopo 16 anni la verità sulla morte del boa di Cicciolina: "Morì per un uso improprio fatto dalla pornostar"

Schicchi raccontò che il 13 ottobre 1993 Pito Pito, il nome d'arte del boa constrictor di Cicciolina, venne messo come consuetudine nella piramide di cristallo dove avrebbe dovuto cibarsi col un ratto. Ma le cose non andarono bene. Tinta, questo il vero nome, è finito ucciso dal topo che gli aveva anche mangiato parte della testa. Un lutto improvviso che aveva lasciato di stucco la povera Cicciolina.



Oggi però questa ricostruzione viene messa in dubbio da Lorenzo Croce, presidente dell'associazione italiana difesa animali ed ambiente: "Secondo quanto mi è stato personalmente raccontato da un personaggio che allora conosceva bene i segreti di quel mondo, il boa quando fu messo nella teca già morto e solo per quel motivo il topo potè rosicare parte del suo corpo, ora purtroppo è tardi per intraprendere una causa per maltrattamento di animali contro la ex pornodiva o comunque contro chi ha messo in quegli anni a repentaglio la vita del serpente, ma sicuramente la verità è giusto che venga a galla e questo caso potrebbe essere un volano per i controlli ai serpenti che anche oggi vengono utilizzati nel mondo dello spettacolo, compresi quelli usati nei circhi. La fonte che vuole rimanere rigorosamente anonima - conclude Croce - ha confermato anche che la signora Staller non ha mai avuto nessun rapporto sessuale con cavalli o altri equidi come per anni si è voluto far credere".



Insomma, pare che la vera causa del decesso di Pito Pito sia stato un uso improprio del rettile. Una storia che lascia molti interrogativi, anche legati alla veridicità dei personaggi coinvolti. Si resta quindi in attesa di una eventuale replica dell'altra protagonista della storia, la mitica Ilona Staller.