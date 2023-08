Fassino mostra in aula il cedolino: "4.718 euro netti al mese non è stipendio d'oro"

Durante il dibattito precedente al voto per l'approvazione del Bilancio interno della Camera, Il deputato del Pd, ex segretario dei Ds, aveva anche dichiarato il suo no all'Odg di Fratelli d'Italia e del M5s sullo stop ai vitalizi.

Il gesto di Fassino Il deputato del Pd, ex segretario dei Ds, nel corso del dibattito aveva anche dichiarato il suo no all'Odg di Fratelli d'Italia e del M5s sullo stop ai vitalizi parlando di «demagogia e populismo».

"Uno dei luoghi comuni è che i parlamentari, in particolare i deputati, godano di stipendi d'oro: qui ho il cedolino di luglio 2023, da cui risulta che l’indennità lorda parlamentare è di 10.435 euro, da cui giustamente vengono defalcati il prelievo Irpef, l'assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati, sono mille euro al mese, a proposito di vitalizi, le addizionali regionali e comunali". Lo ha detto, intervenendo nell'aula della Camera, il deputato del Pd Piero Fassino, mostrando ai colleghi il cedolino del suo stipendio. "Fatti tutti questi giusti prelievi - ha aggiunto - l’indennità netta di ciascun deputato è di 4.718 euro al mese. Va bene così, ma chiederei ai colleghi, se sentiamo dire che sono stipendi d'oro, di rispondere che non è vero: sono una buona indennità, ma non sono stipendi d'oro".

Il voto in aula La Camera ha poi approvato con 240 voti favorevoli, 5 contrari e 24 astenuti l'ordine del giorno a prima firma Foti (FdI) che impegna il collegio dei questori a "mantenere per tutti i beneficiari, deputati ed ex deputati, la vigente normativa di calcolo su base contributiva" per il calcolo "delle indennità di fine mandato spettanti". Tra i contrari, Fassino, che, nello specifico "Corrisponde a un impianto demagogico e populista che consente di alimentare una campagna contro il Parlamento e la politica da cui non verrà niente di buono", aveva affermato l'ex sindaco di Torino in un primo intervento, mentre in un secondo momento ha mostrato il cedolino in aula.