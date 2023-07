Conte: M5s è e resta contrario al finanziamento pubblico dei partiti

Lo precisa Giuseppe Conte dopo le "aperture" del senatore 5 Stelle, Stefano Patuanelli . "Il nostro Stefano Patuanelli esprime una sua opinione, del tutto personale , sul finanziamento pubblico dei partiti. L'ho sentito e mi ha spiegato che il suo è un discorso generale e astratto sui partiti e sulla democrazia. Mi ha chiarito, però, che non firmerebbe mai nell'Italia attuale e con la politica attuale una legge per il finanziamento pubblico dei partiti".

"Lo dico senza girarci intorno - si legge in un post su Fb del leader del Movimento -: la posizione del M5s è sempre stata e resta contraria al finanziamento pubblico dei partiti. Il M5S è la dimostrazione vivente che si può fare politica senza imporre costi ai cittadini. E che si può fare politica senza svendere le proprie battaglie, mettendosi in alcuni casi al libro paga di grandi lobby o addirittura di Stati esteri, come fa qualche noto parlamentare".

"La nostra idea di politica è testimoniata dai fatti" "Il M5s continua a mantenere un'altra idea di politica, testimoniata dai fatti: oltre 100 milioni di euro a cui abbiamo rinunciato tra rimborsi elettorali e indennità' degli eletti; risorse restituite ai cittadini, alle imprese, alle scuole; taglio dei vitalizi (che ora il centrodestra ripristina al Senato) e dei parlamentari, con risparmi per le casse pubbliche e dunque per il portafogli dei cittadini - si legge ancora nel post di Conte -. Rispetto ad altre forze politiche noi abbiamo sempre scelto una via diversa, sicuramente più faticosa ma a cui non rinunceremo".