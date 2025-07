I parlamentari non pagano e i bilanci dei partiti "soffrono": ecco come saranno "puniti" i morosi

I partiti italiani affrontano una nuova grana interna che potrebbe trasformarsi in un boomerang politico e finanziario: le quote non versate da parlamentari e consiglieri stanno mettendo in crisi i bilanci 2024. Il Movimento 5 Stelle registra ben 2,8 milioni di euro in crediti da esigere, mentre Forza Italia minaccia sanzioni severe per chi non rispetta gli obblighi interni. Anche il Partito Democratico continua le azioni legali per recuperare somme da ex eletti. Solo Sinistra Italiana fa eccezione, con contributi in crescita. L’inadempienza di deputati e senatori non è solo una questione contabile, ma mette in discussione la tenuta delle regole interne, la trasparenza dei partiti e la fiducia dei cittadini.