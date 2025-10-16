Milano chiede di alzare la tassa di soggiorno: "Portarla a 10 euro come a Roma"

"Milano chiede da sempre la stessa cosa, cioè di essere trattati come Roma, che ha per legge come tetto massimo i 10 euro per la tassa di soggiorno. Milano ora ne ha 5, non credo sia corretto questo trattamento differente". Lo ha affermato l'assessore allo Sport e Turismo di Milano, Martina Riva, ribadendo che "se Milano fosse trattata come Roma potrebbe avere 20 milioni in più di risorse che, oltre ai 70 che già incassiamo, si potrebbero usare per alcune priorità della nostra città come sicurezza, decoro e trasporto pubblico, che poi sono elementi per cui i turisti scelgono Milano".