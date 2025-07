Venezia, i commercianti di Piazza San Marco: "Serve una tassa di 100 euro per i turisti mordi e fuggi"

Venezia è travolta da folle di turisti, che quotidianamente visitano la città lagunare, invadendo calli e piazze. Un sovraffollamento che allarma abitanti e commercianti. Setrak Tokatzian, gioielliere veneziano e da pochi mesi presidente dell'Associazione Piazza San Marco, denuncia in un’intervista rilasciata al "Corriere della Sera" la situazione ormai insostenibile di un turismo che riempie le calli ma non entra nei negozi: "È come vivere in uno stato di calamità - afferma, riferendosi a una crisi commerciale senza precedenti, aggravata da un turismo che riempie le calli ma non entra nei negozi - Si tratta di un fenomeno mai visto prima: un sovraffollamento che però non porta benefici economici alla città.”