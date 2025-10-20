Il Giubileo cambia il turismo religioso: il pellegrino del 2025 è eremita, entusiasta o explorer. E solo il 15% è un devoto tradizionale

Il Giubileo non si ferma alla Città Eterna. Circa nove viaggiatori internazionali su dieci visitano altre mete oltre Roma durante il proprio viaggio, con una permanenza media in Italia di circa otto giorni. Le destinazioni più citate sono Assisi, Milano, Napoli, Firenze e Venezia. Tra i luoghi della fede, oltre alle basiliche romane di San Pietro e Santa Maria Maggiore, spiccano Assisi, il Duomo di Milano e la Basilica di San Marco. Per le mete non ancora visitate, emerge l'interesse per luoghi di autenticità e meditazione: l'Eremo di San Colombano, Camaldoli, il Santuario di Oropa, quello di Caravaggio e la via Francigena. Si è generato così un vero "effetto Giubileo" reticolare, che valorizza l'intero territorio nazionale.