Chi era Pascal Rafik Mounir, morta a 18 anni a Roma durante il Giubileo: sognava di diventare medico

La notizia della morte ha subito raggiunto i vertici della Chiesa cattolica. Papa Leone XIV ha espresso il proprio dolore per quanto accaduto, inviando un messaggio personale di vicinanza alla famiglia della giovane e alla comunità greco-melchita in Egitto. Il Pontefice ha inoltre voluto incontrare il gruppo di pellegrini egiziani, accompagnati da monsignor Jean‑Marie Chami, vescovo ausiliare per l'Egitto, il Sudan e il Sud Sudan. Il momento di preghiera in Vaticano è stato descritto come intimo e commosso. Anche la diocesi di Roma ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la partecipazione dei fedeli egiziani come segno della universalità della fede e della speranza dei giovani.