Giubileo dei giovani, organizzatori: siamo quasi un milione

"Stiamo arrivando ad un milione". Lo hanno annunciato gli organizzatori dal palco di Tor Vergata dove Papa Leone XIV è arrivato in elicottero per la veglia del Giubileo dei Giovani. "Per me è un privilegio, una benedizione partecipare in questa missione, come Vescovo di Roma, come Santo Padre, conoscendo la fede, l'entusiasmo e la gioia che condividiamo e che dà voce a quello che abbiamo nel nostro cuore", ha detto questa mattina il Pontefice, incontrando in Vaticano gli artisti che animeranno lo spettacolo. Il Papa ha espresso anche "profondo dolore" alla notizia della morte improvvisa di una ragazza di 18 anni, Pascale Rafic, durante il viaggio che la portava a Roma all'Egitto per partecipare al Giubileo dei Giovani.