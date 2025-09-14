In Vaticano il cielo dipinto dai droni di Grace for the World

La serata, che ha visto la partecipazione di artisti come Pharrell Williams, Andrea Bocelli, John Legend e Jennifer Hudson, ha mescolato brani sacri e pop, trasformando piazza San Pietro in una pista da ballo sulle note di “Happy” di Pharrell. Tra i momenti più emozionanti, il volto di Papa Francesco ricreato dai droni mentre la voce di Bocelli risuonava nel colonnato, un’immagine che ha commosso i presenti. Lo spettacolo, organizzato da Nova Sky Stories, fondata da Kimbal Musk (fratello di Elon Musk), ha celebrato l’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana, con messaggi come “Be human” e “JOY” proiettati nel cielo romano.