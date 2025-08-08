L'obolo diventa digitale: l'offerta in chiesa si può fare con il pos

Il percorso è iniziato a novembre 2024 con una fase sperimentale che ha coinvolto la basilica di Sant’Ambrogio a Milano, le basiliche di Assisi e l’infopoint del Vaticano. Superati i test tecnici, il progetto entra ora nel vivo con l’installazione dei primi 30 totem in chiese sparse sul territorio nazionale. L’obiettivo è ambizioso: raggiungere 100 postazioni, facilitando le donazioni in un momento di grande afflusso di fedeli e visitatori per il Giubileo.“Come supporter del Giubileo 2025”, spiega Stefano Bolis, responsabile Enti e Terzo settore di Banco Bpm, “abbiamo fortemente voluto realizzare questo progetto che ci vede precursori nel portare l’innovazione dei pagamenti tramite Pos nelle chiese”.