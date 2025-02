Bancomat, verso l'addio agli sportelli tradizionali: ecco come preleveremo i contanti

In arrivo una nuova era per i bancomat: per prelevare contante dagli sportelli Atm non sarà più necessario inserire la carta ma basterà avvicinarla al lettore. Una innovazione, quella della tecnologia NFC (Near Field Communication) che promette di migliorare sensibilmente la sicurezza e ridurre drasticamente la possibilità di truffe e raggiri. Come per i pagamenti cashless, infatti, anche i prelievi sono destinati a diventare digitali.