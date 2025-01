Rovigo, il sistema informatico dell'ospedale va in tilt: un'impresa prenotare visite ed esami, oltre 65mila telefonate da smaltire

Il portale delle prenotazioni online dell'Ulss 5 Polesana di Rovigo va in tilt per una settimana e l'azienda si trova sommersa di chiamate per prenotare visite ed esami. Di queste ha ricevuto risposta diretta solo un quarto, gli altri utenti finivano in coda per poi lasciare il proprio numero per essere richiamati. Il risultato? Una lunghissima lista di utenti da contattare. Parte degli stessi utenti, non ricevendo nessun riscontro, hanno tentato più volte di chiamare il numero restando a lungo in attesa e finendo per lasciare nuovamente il loro contatto. Un loop infernale dal quale è diventato sempre più difficile uscire.