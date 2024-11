Le risorse erogate alle Regioni per fronteggiare l'emergenza Covid nel 2020 e 2021 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025 per garantire l'attuazione dei piani di recupero per le liste d'attesa, attraverso il ricorso alle prestazioni aggiuntive e ai privati accreditati. Lo prevede un emendamento dei relatori presentato al Dl fisco.