La fintech francese ha spiegato in una nota che l'impatto "è principalmente localizzato in Italia, con alcuni effetti collaterali in altri mercati". I disservizi sono iniziati intorno alle 11:25 di giovedì. All'inizio si era pensato ad attacchi hacker a banche e operatori finanziari, moltiplicatisi esponenzialmente negli ultimi anni e segnalati più volte da Bce e Banca d'Italia. Negli ultimi mesi la vigilanza ha più volte evidenziato anche come l'It outsourcing (l'utilizzo di fornitori esterni per servizi informatici, ndr) aumenta "l'efficienza", ma è "anche una potenziale fonte di rischio operativo". Avvalendosi degli stessi fornitori, si aumenta il rischio che un piccolo incidente si diffonda all'intero sistema.