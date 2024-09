Prelievi con il bancomat all’insaputa del cliente, la responsabilità è della banca

Stando a quanto raccontato dal Messaggero, la correntista ha citato la banca sostenendo di avere subito prelievi fraudolenti per una cifra di 5.725 euro. Ventitre le operazioni contestate, avvenute sia mentre la donna era in Italia che durante i viaggi all'estero, e perfino dopo aver sostituito la vecchia carta con una nuova. Secondo la donna, gli addebiti erano da imputarsi "alla negligenza della banca" che non ha adottato "cautele idonee a scongiurare operazioni illecite da parte di terzi". Per questo motivo si era mossa per vie legali chiedendo un risarcimento al Tribunale. Istanza respinta dal giudice e dalla Corte d'Appello. Sebbene, infatti, la correntista abbia sempre sostenuto di aver tenuto con sé il bancomat, anche all'estero, tale affermazione è "priva di riscontro probatorio". Inoltre, la banca sosteneva che se anche la carta fosse stata clonata, il prelievo poteva avvenire solo conoscendo il codice pin. "Con elevato grado di probabilità", dunque, si riteneva che i prelievi fossero stati eseguiti dai familiari della donna.