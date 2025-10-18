Il Papa ai Rom: "Voi scartati da un modello di società ingiusto"

Il Santo Padre sottolinea quindi che "proprio il modello di società che vi ha marginalizzato e reso itineranti senza pace e senza accoglienza, prima nelle carovane stagionali poi negli accampamenti situati nelle periferie delle città, dove talora vivete ancora senza corrente elettrica e acqua, è quello che ha creato nell'ultimo secolo le più grandi ingiustizie sociali a livello globale: enormi disuguaglianze economiche tra persone e popoli, crisi finanziarie senza precedenti, disastri ambientali, guerre. Dunque, oggi vi esorto: non scoraggiatevi! Essendo più vicini alla condizione di Cristo povero e umiliato, voi ricordate all'umanità quale è il paradigma della vita cristiana".