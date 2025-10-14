Papa Leone XIV al Quirinale per la visita al presidente Mattarella

Il Pontefice è stato accolto dopo avere varcato il confine della Città del Vaticano, dal vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e dal sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano
Papa Leone XIV è arrivato al Quirinale per la visita al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Il Pontefice, scortato dai Corazzieri lungo il percorso, è stato accolto in Italia dopo avere varcato il confine della Città del Vaticano, dal vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e dal sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano. Per la visita di Stato del Papa al Quirinale è arrivata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Il Capo dello Stato lo ha ricevuto nel cortile d'Onore. Dopo gli onori l'esecuzione degli Inni nazionali pontificio e italiano, Papa Leone XIV e Mattarella raggiungeranno la sala del Bronzino per le foto ufficiali davanti alle bandiere e la presentazione delle rispettive delegazioni. Dopo il Santo Padre e il presidente della Repubblica si recheranno nello Studio alla Vetrata, per il colloquio privato. Nel frattempo, le delegazioni vaticana e italiana si sposteranno nella sala del Druso, per il colloquio parallelo.