Papa Leone cancella la riforma di Francesco: tolta allo Ior l'esclusiva sugli investimenti | Cosa cambia per il Vaticano

Il documento papale introduce un elemento di flessibilità. L'Apsa potrà avvalersi di intermediari finanziari esteri quando il Comitato per gli Investimenti lo ritenga più conveniente o sicuro rispetto alle strutture vaticane. La misura mira a favorire una gestione professionale e competitiva dei capitali, adeguata agli standard internazionali, pur mantenendo l'etica e la missione proprie della Santa Sede.

È una novità che apre alla collaborazione con realtà esterne, sempre nel rispetto delle norme antiriciclaggio e dei criteri di investimento etico già fissati dal Vaticano.

Le disposizioni avranno effetto anche sulle diocesi e sugli enti religiosi collegati alla Santa Sede, che dovranno conformarsi alla nuova Politica d'investimento approvata dal Comitato. L'obiettivo è rendere omogenea la gestione dei fondi ecclesiastici, rafforzando il coordinamento tra centro e periferia.

Non si tratta di una rivoluzione, ma di un'evoluzione del sistema di governance finanziaria che mira a garantire maggiore solidità e responsabilità condivisa.