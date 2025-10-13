Basilica di San Pietro, turista urina sull’altare: il Papa irritato ordina un rito penitenziale urgente

Il fatto è avvenuto nel cuore della Basilica, proprio sull'altare della Confessione, simbolo dell'autorità papale e luogo dove solo il Pontefice può celebrare l'Eucaristia. Secondo quanto riportato da Il Tempo e confermato da altre testate, il turista si sarebbe introdotto nella zona interdetta ai fedeli approfittando di un momento di distrazione del personale di sicurezza. L'uomo, non ancora identificato, si è denudato e ha cercato di urinare sull'altare davanti a una folla incredula. È stato bloccato dagli addetti alla sorveglianza prima che potesse completare il gesto.