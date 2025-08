Giubileo dei giovani, Papa Leone XIV: la fragilità è parte della meraviglia che siamo

Il Papa ha poi invitato i giovani a non colmare la loro sete con "surrogati inefficaci". Siamo fatti "non per una vita dove tutto è scontato e fermo, ma per un'esistenza che si rigenera costantemente nel dono, nell'amore. E così aspiriamo continuamente a un di più che nessuna realtà creata ci può dare; sentiamo una sete grande e bruciante a tal punto, che nessuna bevanda di questo mondo la può estinguere. Di fronte ad essa, non inganniamo il nostro cuore - ha detto il Pontefice rivolto ai ragazzi -, cercando di spegnerla con surrogati inefficaci! Ascoltiamola, piuttosto! Facciamone uno sgabello su cui salire per affacciarci, come bambini, in punta di piedi, alla finestra dell'incontro con Dio".