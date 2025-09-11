Giubileo, Cappella Sistina a rischio per troppi turisti: "20mila al giorno, serve restauro straordinario"

I turisti del Giubileo mettono a rischio la Cappella Sistina. Il luogo iconico in cui avviene il conclave e che ospita gli affreschi di Michelangelo, è messo a dura prova dall'alta affluenza di fedeli arrivati a Roma dall'inizio dell'anno. "Non è colpa dei turisti, che devo pur respirare ed emettere calore dal corpo. È che sono tantissimi in quest'anno giubilare, 20mila al giorno, 7 milioni in un anno. Per cui è doveroso, oltre che necessario, procedere a un restauro". Sono le parole di Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, che è intervenuto a "Zona Bianca" a proposito dei danni causati dall'overtourism sugli affreschi della Cappella Sistina.