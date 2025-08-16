Gallipoli, è guerra alle "case pollaio": fino a 9 persone in abitazioni omologate per tre

In totale sono 424 i vacanzieri identificati dalla Guardia di Finanza. Turisti che sarebbero arrivati a sborsare somme tra i mille e 500 e i tremila euro a settimana per vivere in una situazione tutt'altro che di comfort. Alla fine dell'operazione, due proprietari sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lecce con l’accusa di omessa comunicazione alla questura delle generalità degli ospiti. Le Fiamme Gialle hanno poi verificato i requisiti igienico-sanitari delle singole abitazioni e delle condizioni di sovraffollamento, indicati nell'ordinanza sindacale n. 172 del 24 luglio 2017. La norma stabilisce che, in caso di superamento dei parametri, scatti una sanzione amministrativa di 350 euro per ogni persona in eccedenza, oltre alla possibilità di ordinare lo sgombero degli immobili sovraffollati. Al momento in cui scriviamo sono state riscontrate 22 violazioni dell’ordinanza, con 74 persone in eccedenza rispetto al numero previsto. È quindi abbastanza automatico calcolare come le multe per i locatori potrebbero arrivare a superare addirittura i 25mila euro, senza contare eventuali altre violazioni che potrebbero emergere a seguito dell'approfondimento in corso sulle questioni fiscali.