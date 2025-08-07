Turismo, la montagna presa d'assalto da vacanzieri spesso impreparati

"Molto spesso ci arriva una chiamata di intervento perché le persone non erano preparate - spiega Alex Barattin, del Soccorso Alpino -, verso sera perdono il tracciato o abbandonano il sentiero quando ormai sta facendo buio. Succede tutti i giorni in questi giorni, dalle 20 alle 50 volte al giorno. L'utenza è cambiata, le persone sono meno esperte rispetto a qualche anno fa, sono vacanzieri che si affidano al turismo mordi e fuggi". Spesso, infatti, capita che i turisti non siano adeguatamente equipaggiati per affrontare la montagna o non tengano in considerazione il tempo necessario per affrontare il percorso, andando incontro a esperienze spiacevoli e che a volte possono finire in una visita al Pronto Soccorso. Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, spiega che: "Questo turismo nuovo, va guardato con attenzione - ha detto -, dobbiamo accogliere tutti ma chi viene in montagna deve stare attento".