A Rimini scioperano i bagnini: "Con questi orari sicurezza dei bagnanti a rischio"

Nonostante le istanze presentate dai bagnini tuttavia, al netto della preoccupazione comune per la sicurezza, non tutti sono convinti dell'idea dello sciopero. A essere particolarmente critici sono i gestori degli stabilimenti. "Nessuno - ha detto al Resto del Carlino di Rimini Mauro Vanni, di Confartigianato imprese balneari - ci ha convocato per organizzare i servizi minimi. Abbiamo chiesto informazioni alla prefettura ma non ci hanno dato comunicazioni. Per noi sarà una normale giornata lavorativa". Vanni se la prende con il sindacato e con la sua scelta, che potrebbe avere ricadute devastanti sul settore e sull'intero indotto di una zona turistica come quella di Rimini: "L'ordinanza è nazionale, in tutti i litorali d'Italia i periodi di servizio sono gli stessi. Ma solo qui da noi scioperano". Intanto la Prefettura ha incontrato le categorie, richiamando alla responsabilità e sottolineando il carattere essenziale del servizio di salvataggio, esibendo quindi una marcata preoccupazione per ciò che potrebbe accadere in uno dei weekend più frequentati della stagione. Sul tavolo c'è anche l'ipotesi della precettazione, con un decreto che obbligherebbe i bagnini a garantire comunque la presenza in spiaggia, di fatto bloccando la protesta. "Attendiamo di leggere il dispositivo, ma se confermeranno l'obbligo di mantenere in servizio i marinai di salvataggio", attacca il sindacato per bocca del suo segretario, "impediranno di fatto l'esercizio dello sciopero". La partita insomma è aperta, mentre il rischio di torrette vuote, pattini parcheggiati e binocoli appesi ad agosto si fa sempre più concreto in una delle località più iconiche del turismo italiano.