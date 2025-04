Pesaro, malore durante un bagno al mare: morto 59enne

Un uomo di 59 anni è morto in seguito a un malore accusato durante un bagno al mare, davanti alla parte nord del lungomare di Pesaro. La vittima stava nuotando in quello specchio d'acqua nel primo pomeriggio quando ha accusato un malore ed è andato in difficoltà: i presenti hanno subito dato l'allarme e sono intervenuti i bagnini che stavano operando sul litorale. I tentativi di rianimare il 59enne sono risultati inutili. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche la Capitaneria di porto.