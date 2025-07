Riccione, mare da Bandiera Blu 2025

Anche quest’anno Riccione si conferma tra le località balneari italiane premiate con la Bandiera Blu, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione comunale e dai cittadini.



MARE LIMPIDO, SPIAGGIA ACCOGLIENTE - Il mare di Riccione è oggi più che mai un patrimonio naturale da vivere e proteggere. Con una qualità delle acque di balneazione certificata eccellente e riconosciuta anche nel 2025 con la Bandiera Blu, la Perla Verde si conferma una delle mete costiere più amate e fotografate d’Italia. Ogni giorno migliaia di turisti condividono immagini di un mare limpido, dai riflessi cristallini, che abbraccia una spiaggia accogliente e organizzata.



TARTARUGHE E DELFINI - Ma c’è di più: la natura torna protagonista in modo straordinario. Nel 2025 Riccione ha accolto il primo nido di tartaruga Caretta caretta della storia della provincia di Rimini, un evento emozionante che racconta un ambiente sano e in equilibrio. Sempre più frequenti anche gli avvistamenti di delfini che nuotano vicinissimi alla costa, spesso ripresi da cittadini e operatori turistici: un contatto diretto e sorprendente con la vita marina.



IL VALORE DELLA BIODIVERSITÀ - Una bellezza autentica che si riflette non solo nella trasparenza dell’acqua, ma anche nella biodiversità, simbolo di un impegno concreto verso sostenibilità e tutela ambientale. Riccione è oggi una destinazione dove mare, natura e qualità della vita convivono in armonia, regalando esperienze uniche e immagini da cartolina.



COSA SIGNIFICA ESSERE BANDIERA BLU - La Bandiera Blu è assegnata dalla Fee (Foundation for environmental education) alle località costiere che rispettano criteri rigorosi in materia di sostenibilità ambientale, qualità delle acque di balneazione, efficienza dei servizi e educazione ecologica. Il riconoscimento tiene conto anche di fattori come la gestione dei rifiuti, il trattamento delle acque reflue, le iniziative ambientali, la sicurezza in spiaggia e la mobilità sostenibile.



