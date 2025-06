Riccione, musica all’alba e sotto le stelle

ESTATE IN MUSICA - L’estate 2025 a Riccione si accende con Riccione Music City, un progetto che consacra la città come destinazione privilegiata per gli amanti della musica e del divertimento. L’amministrazione comunale presenta un calendario di oltre venti concerti distribuiti su quattro palcoscenici d’eccezione che vedranno protagonisti i grandi nomi della scena musicale nazionale e internazionale. Questo ambizioso programma nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza musicale a 360 gradi, capace di attrarre un pubblico ampio e variegato. La visione è chiara: rendere Riccione un vero e proprio festival diffuso, dove la bellezza del territorio si sposa con la magia della musica dal vivo.



ALBA IN CONTROLUCE - Riccione Music City si arricchirà inoltre con le Albe in controluce, i meravigliosi concerti in spiaggia al sorgere del sole amatissimi da riccionesi e turisti. Un rito collettivo che unisce arte e natura nel silenzio dorato dell’aurora in riva al mare. Il primo appuntamento dell’edizione 2025 – pensato per inaugurare l’estate all’interno del weekend de La Notte Rosa, la grande festa della Riviera romagnola – si terrà domenica 22 giugno alle 5:00, sulla spiaggia libera del Marano zona 133. Ad aprire la rassegna, un evento unico di straordinaria suggestione: Kledi, ballerino e artista amatissimo dal pubblico italiano, conosciuto per la sua eleganza, energia e sensibilità scenica, interpreterà il celebre Bolero di Ravel, con la coreografia di Michele Merola, accompagnato da quattro danzatori della MM Contemporary Dance Company. A seguire, l’inconfondibile voce di Syria, accompagnata alla chitarra da Tony Canto.Il cartellone di Albe in controluce prosegue il 6 luglio con il cantautore e chitarrista catanese Mario Venuti che porta a Riccione il suo live Tra la carne e il cielo: un concerto intimo chitarra e voce, impreziosito dalle leggere e colorate percussioni di Gabriel Prado. L’appuntamento in riva al mare è alle 5:15 alla spiaggia 75 Golden Beach.



SEMPRE ALL’ALBA - Il 27 luglio, sulla spiaggia libera del Marano zona 133, l’alba sarà salutata alle 5:30 dalla voce straordinaria e dalla musica di La Niña, alias Carola Moccia, cantautrice e produttrice napoletana, pioniera nel mettere in dialogo tradizione e musica del presente, proiettandole nel futuro. A Riccione porterà il suo nuovo live Furèsta Tour accompagnata da Alfredo Maddaluno alla chitarra, mandolino e percussioni. La Spiaggia del sole 86-87 ospiterà, il 3 agosto alle 5:45, la musica straordinaria di uno dei più amati e apprezzati pianisti al mondo: Cesare Picco. Il musicista italiano portà a Riccione The Köln Concert di Keith Jarrett, un omaggio contemporaneo al leggendario concerto di Keith Jarrett del 1975. I concerti del 27 luglio e del 3 agosto sono realizzati in collaborazione con Riccione Summer Jazz. Il 10 agosto, alla spiaggia Bahia Antigua 20, un altro nome straordinario del panorama musicale nazionale e internazionale sarà protagonista di un’alba imperdibile: Giorgio Poi In duo con Benjamin Ventura (pianoforte e tastiere). Il musicista torna sulle scene in questi giorni dopo due anni dal suo tour Gommapiuma e dopo i successi e i riconoscimenti internazionali raccolti in questi anni. La rassegna si chiude, il 17 agosto alle 6 alla spiaggia libera di piazzale San Martino, con una delle voci più amate e apprezzate della musica italiana: Antonella Ruggiero. La rivisitazione musicale proposta, con l’accompagnamento di Renzo Ruggieri alla fisarmonica, accompagnerà il pubblico in un’alba coinvolgente e ricca di fascino.



PIAZZALE ROMA - I sei concerti gratuiti di Riccione Summer Music animeranno il palco di piazzale Roma affacciato sull’Adriatico, con alcuni grandi protagonisti del panorama musicale italiano. A dare l’avvio al ricco programma live sarà il 5 agosto Nek con Nek Hits, il viaggio in musica che ripercorre i più grandi successi dell’artista: il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni. Il 7 agosto piazzale Roma ospiterà una tappa del live Angelo-venti, il tour con cui Francesco Renga celebra insieme al pubblico i 20 anni della sua Angelo, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il concerto sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi brani più celebri. L’11 agosto arriveranno i Gemelli Diversi in un live ad alto tasso di coinvolgimento e ritmo. La storica band italiana porterà sul palco i suoi pezzi più amati e nuove sonorità, per una serata all’insegna dell’energia e delle emozioni. Giuliano Palma sarà protagonista di un imperdibile concerto il 14 agosto, pronto a far scatenare il pubblico con il suo inconfondibile sound. Una grande festa di Ferragosto all’insegna del ritmo, tra sonorità ska, rocksteady e i successi che hanno segnato la sua carriera da cantare insieme. Altro grande artista in arrivo a Riccione per l’estate 2025 sarà Alex Britti, uno dei musicisti e cantautori più amati della scena musicale italiana e internazionale. Il concerto di Britti, in programma il 20 agosto, sarà un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album It.Pop che ha consacrato la sua ultraventennale carriera; uno spettacolo all’insegna della musica e delle emozioni scandite dal ritmo della sua inseparabile chitarra. Ma la musica a Riccione continuerà a far battere il cuore. Piazzale Roma non si ferma e l’estate in musica promette ancora emozioni travolgenti. All’orizzonte c’è l’ultimo grande concerto gratuito, in programma il 21 agosto, con un artista speciale che sarà svelato l’1 agosto.



PARCO DEGLI OLIVETANI - Il Versus Festival, ospitato al Parco degli Olivetani, propone una line-up urban con i protagonisti della scena contemporanea che porteranno il meglio del rap, dell’urban e del pop crossover, in una cornice green trasformata in arena. Una proposta che svela l’anima urban di Riccione in cinque straordinari eventi live. Il programma parte l’1 agosto con il concerto di Irama, che porta sul palco il suo Live 2025. Il 2 agosto sarà la volta di Anna e Guè, che a Riccione arrivano rispettivamente con Anna Vera Baddie Summer Tour 2025 e La Vibe Summer Tour 2025. Anna, giovane rapper rivelazione, è nota per i suoi beat travolgenti e uno stile deciso. Guè, icona del rap italiano, unisce eleganza e street credibility nei suoi testi. L’8 agosto sul palco del Versus Festival saliranno Luchè, Silent Bob e Stick Buud. Luchè, ex Co'Sang, è conosciuto per le sue sonorità dark e i suoi testi introspettivi. Silent Bob, rapper dalla penna cruda e autentica, è una delle voci emergenti più interessanti. Stick Buud è un nome in crescita nella scena urban, apprezzato per il suo stile originale.Il 9 agosto il pubblico sarà trasportato in un party collettivo e liberatorio Teenage Dream che accenderà i ricordi e farà cantare intere generazioni sulle hit indimenticabili degli anni 2000 e Disney Channel.A chiudere la rassegna urban di Riccione, il 13 agosto, ci sarà Lazza con il suo Locura Summer Tour. Pianista e rapper, ha rivoluzionato la scena urban con un mix potente di tecnica e melodia.