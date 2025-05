Rimini dà il benvenuto alla stagione balneare

VACANZA ATTIVA IN SPIAGGIA - Con "Un Mare di Sport", da maggio a settembre, la spiaggia di Rimini Sud, tra i bagni 20 e 150, si trasforma in un’arena sportiva a cielo aperto, grazie all'iniziativa di Piacere Spiaggia Rimini, che offre oltre 100 micro-eventi per tutti i gusti: foot volley, beach volley, tavolino, karate, beach tennis e spikeball, con tornei, dimostrazioni e partite libere all'insegna di sport, socialità e divertimento. Sport simbolo dell’estate e ormai vero e proprio must della costa riminese, il FootVolley – che unisce tecnica calcistica e dinamismo del beach volley – torna ogni martedì sera sulla spiaggia di Rimini Sud, ai bagni 54-55. Tra le attività che vanno per la maggiore ci sono anche i tornei di BeTable e le sfide di Teqball (una specie di calcio ping pong). Tra i giochi inconsueti, al Rivazzurra Village (Bagni 124-128), c’è il Calcio Biliardo Beach, un divertente campo che riproduce fedelmente un tavolo da biliardo, dove al posto delle stecche si usano i piedi e i palloni rotolano per spettacolari carambole.



PER RIGENERARE CORPO E MENTE - Da giugno ad agosto, i bagni da 87 a 95 propongono un ricco calendario di appuntamenti dedicati al benessere con i Marea Events, dalle prime luci dell'alba al tramonto. Sarà possibile partecipare a sessioni di power yoga, pilates, no gravity yoga e camminata metabolica, il tutto cullati dal suono delle onde e con vista mare. Corsi di yoga, pilates e sup pilates con centro sup specializzato si trovano all’Adriatic Village, una sorta di villaggio che unisce i bagni 35, 36 e 37. Per chi ama unire il movimento al piacere della passeggiata sulla battigia, dal Bagno Tiki 26 di Marina Centro, parte, ogni mercoledì e sabato, Walk on the beach, un’attività fisica completa della durata di circa un'ora, adatta a tutti, senza limiti d'età. Sulla spiaggia del Bagno è possibile praticare anche l’allenamento funzionale (one to one, o a piccoli gruppi), il run training, e ancora durante la stagione estiva crossfit, yoga, pilates, hyrox, functional mobility, calisthenics, zumba, cycling, gluteo power, total body, core taining, postura e flow (info: www.bagno26rimini.com). In spiaggia è anche possibile praticare il Nordic Walking, che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La Pedivella propone questa attività sulla spiaggia al Bagno 14 e sono possibili anche corsi per apprendere la tecnica di primo livello e di tecniche avanzate. Con Giocaestate, l’iniziativa estiva della UISP che da giugno a settembre coinvolge tutto il litorale riminese, istruttori professionalmente preparati danno lezioni gratuite di aerobica, ginnastica, attività sportiva, presso diversi bagnini. Si farà giocosport e dance, solo sulla sabbia, ma anche in riva al mare.



SPORT ACQUATICI PER TUTTI I GUSTI - Rimini offre molte opportunità per dedicarsi agli sport in acqua. I numerosi centri nautici dislocati strategicamente lungo la costa (bagni 146, 118, 105, 93, 78, 67-68, 62-63, 32-33, 8 sud e Lido San Giuliano) sono veri e propri hub per gli amanti del mare e dell'adrenalina. Oltre al noleggio delle tradizionali attrezzature come pedalò, mosconi a remi, SUP e paddle surf, facilmente reperibili anche nei posteggi in riva al mare, questi centri offrono un ventaglio di opzioni per vivere esperienze adrenaliniche sull’acqua. Si possono trovare barche a vela, gommoni, catamarani, windsurf per cavalcare le onde, surf da onda per chi ama la tradizione e le sempre richieste moto d'acqua. Le ultime tendenze non mancano: il wing surf o wing foil (di fronte al bagno 83) continua a conquistare appassionati, combinando surf, SUP, windsurf e kitesurf con una speciale ala gonfiabile che permette di "volare" tra le onde sfruttando la potenza del vento. Per un'esperienza futuristica, il centro nautico di San Giuliano Mare offre l'e-surf-foil, una tavola da surf elettrica dotata di idrofoil che consente di innalzarsi elegantemente sopra la superficie dell'acqua. Infine, per un divertimento acquatico senza confini, da giugno (meteo permettendo) tornerà il parco acquatico galleggiante BoaBay, con i suoi giochi gonfiabili, pronti ad animare il tratto di mare antistante i bagni 47-62.