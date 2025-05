Fitness e benessere: appuntamento al RiminiWellness

Organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), la manifestazione si svolge alla Fiera di Rimini ma anche in città, trasformando il territorio in un polo strategico del wellness. Più che una semplice manifestazione, è in programma un vero e proprio hub di esperienze, innovazione e networking che coinvolge operatori, appassionati e aziende. Il claim 2025, "Face Your Shades", invita ad affrontare le proprie ombre, trasformando le fragilità in punti di forza, mettendo sempre più al centro la valorizzazione dell’individuo con tutte le note caratteristiche che lo rendono unico, in un percorso di evoluzione personale.