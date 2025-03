Italiano ucciso in Egitto da uno squalo, la moglie: "Non è stato imprudente, nessuno è intervenuto"

Nessuna imprudenza, "eravamo nella cosiddetta zona sicura". Così racconta Laurence, la moglie di Gianluca Di Gioia, il 48enne ucciso da uno squalo a dicembre 2024 a Marsa Alam, in Egitto. "Per mesi ho ascoltato, letto e rivissuto il dramma, senza mai replicare - prosegue la donna -. Io e il resto della nostra famiglia eravamo presenti e siamo testimoni diretti. Mio marito non è stato imprudente, non ha varcato alcuna soglia inibita, non ha sfidato il suo destino. Gianluca era una persona prudentissima. Grande viaggiatore, cittadino del mondo, rispettoso delle regole e della natura. Con il senno di poi l’unica imprudenza è stata quella di scegliere un luogo di vacanza non organizzato e non attrezzato per fronteggiare le emergenze".