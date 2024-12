Italiano ucciso da uno squalo a Marsa Alam (Mar Rosso), la testimonianza: "Mio marito ha fatto di tutto per salvare il suo amico"

Quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla vacanza per celebrare il suo compleanno in un resort a Marsa Alam, nella natura incontaminata del Mar Rosso (Egitto), si è invece trasformata in un incubo per un sub romano 48enne, Gianluca Di Gioia, ucciso da uno squalo. Con lui è rimasto ferito anche l'amico di Cremona, Giuseppe Fappani, che si è lanciato in acqua nel tentativo di mettere in salvo l'amico appena conosciuto in vacanza. Ad assistere all'aggressione, la moglie di Fappani, che racconta quei terribili istanti. "Mio marito ha fatto di tutto per salvare l'amico, che stava nuotando in acque balneabili".