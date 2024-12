Italiano ucciso da uno squalo tigre in Egitto, il proprietario del diving: "Negli ultimi 20 anni solo 15 attacchi"

"Il tigre non è vero che è una bestia così aggressiva, io l'ho incontrato tante volte in acqua. In Sudafrica lo chiamano "The gentleman" perché si fa addirittura accarezzare in certi casi, ma sta di fatto che in alcune parti del mondo, come nel Mar Rosso, sta diventando pericoloso", spiega il biologo Vincenzo Venuto. E precisa: "Ci sono delle ipotesi che potrebbero spiegare questo fenomeno. Una di queste è che si peschi troppo da quelle parti, per cui non ci sono più le prede per il grande predatore. L'essere umano è qualcosa di facile da raggiungere e facile da assaggiare, sono animali curiosi e un tocco di uno squalo di 3 metri può ucciderti". "Ci sono delle regole per entrare in acqua. Intanto non si fa mai il bagno al tramonto perché quelle sono le ore in cui i predatori si attivano, bisogna sempre usare maschere e pinne e non bisogna mai andare da soli. Quando si avvicina uno squalo, infine, la prima cosa da fare è guardarlo perché se un predatore si accorge che tu lo hai visto di solito se ne va", conclude Venuto.