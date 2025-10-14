Miriam Adelson, chi è la miliardaria Usa citata da Trump per l'accordo di pace su Gaza

Per anni in patria Miriam Adelson è stata guardata con sospetto, perché lei e il defunto marito erano considerati sinonimo della sopravvivenza politica di Benjamin Netanyahu. La situazione si è ribaltata quando Bibi è stato beccato a trattare con l'editore del giornale Yedioth Ahronoth, per limitare la portata di Israel Hayom in cambio di una copertura a lui più favorevole. Miri l'ha vissuta come un "tradimento personale". Durante la sua testimonianza nel processo per corruzione contro il premier, Miriam Adelson ha citato una conversazione con Sara Netanyahu: "Mi ha detto che se l'Iran ottiene armi nucleari e Israele viene annientato, la colpa sarà mia perché non sto difendendo abbastanza Bibi". Nonostante le donazioni milionarie per sostenerlo. Ora l'influenza della Adelson ha incominciato ad essere più chiara per gli israeliani. Che non la vedono più come una potente sostenitrice della destra con fini personali, ma come una riservata donna di potere che non vuole apparire ma che ha fatto di tutto per la liberazione degli ostaggi. Immagine oleografica e zeppa di retorica, ma estremamente efficace. La miliardaria ha incontrato i familiari, si è spesa ovunque per trovare una soluzione e far uscire Israele dallo stallo politico ed emotivo in cui era fino al ritorno in patria dei rapiti.