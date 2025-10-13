Israele, nella notte la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà"

A Gaza è scattata la tregua, 738 giorni dopo l'inizio del conflitto in Medioriente. Grande attesa per il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas, attesi a Tel Aviv già questa notte. Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha fatto sapere che, a partire dalle 4 (le 3 in Italia), Piazza degli Ostaggi sarà aperta al pubblico e trasmetterà in diretta il rilascio dei rapiti. Poi verranno trasferiti i corpi degli ostaggi deceduti. Secondo una fonte di Hamas, gli ostaggi saranno rilasciati in tre punti distinti di Gaza. Verranno poi liberati circa 2mila prigionieri palestinesi. Intanto Trump è partito per il Medioriente, dove farà tappa in Israele e in Egitto. Il presidente rimarrà nella regione per circa otto ore: è previsto che arrivi poco dopo le nove del mattino ora locale in Israele e che riparta dall'Egitto, dopo il vertice a Sharm El-Sheikh, intorno alle 17 ora locale. Parlando poi con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, ha annunciato: "Penso che il cessate il fuoco reggerà. A Gaza la guerra è finita". Netanyahu in un videomessaggio: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico. Al via un percorso di guarigione, tra di noi serve unità". "Dopo il ritorno degli ostaggi, distruggeremo tutti i tunnel", ha detto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. I primi camion carichi di aiuti entrati a Gaza sono stati presi d'assalto dai palestinesi.