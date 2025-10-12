Hamas: "Il rilascio degli ostaggi inizierà lunedì" | I camion con gli aiuti entrano a Gaza | Gli Usa invitano l'Iran al tavolo dei negoziati

A Gaza è scattata la tregua, 737 giorni dopo l'inizio del conflitto in Medioriente. Hamas ha confermato che il rilascio dei 48 ostaggi israeliani inizierà lunedì mattina. Gli Stati Uniti hanno invitato l'Iran ai negoziati per la pace organizzati a Sharm El-Sheikh. Per i fondamentalisti è "assurda e priva di senso" la proposta che i leader del gruppo palestinese lascino la Striscia di Gaza, come prevede il piano di pace di Donald Trump. Hamas non vuole inoltre il disarmo completo e punta a integrare i suoi miliziani all'interno di una struttura militare palestinese. Assieme ad altri gruppi terroristici, rifiuta poi qualsiasi "tutela straniera" sulla Gaza del dopoguerra. Dall'inizio della tregua circa 500mila sfollati sono tornati a Gaza City. L'agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari (Cogat) ha affermato che alcuni camion carichi di aiuti umanitari sono entrati a Gaza.