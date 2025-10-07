Medioriente, collasso in Cisgiordania e nuova guerra all'Iran: il piano di Israele dopo due anni di conflitto

Ebbene, Israele è riuscito a centrare soltanto uno dei tre obiettivi. Senza, peraltro, riuscire a "cancellare" il programma nucleare iraniano. Il rifiuto americano di andare oltre una campagna di bombardamenti limitata è stato uno dei motivi principali per cui lo Stato ebraico ha accettato di negoziare una tregua. Anche perché, nel frattempo, le difese aeree israeliane si sono deteriorate e l'Iran è diventato più efficace nel penetrarle con i suoi missili. Neanche il proposito di fomentare la rivolta popolare nel Paese persiano, senza capire la sua natura estremamente variegata, è andato in porto. Anzi, per certi versi ha donato nuova coesione fondata sulla voglia di rivalsa. Mentre l'Iran sta ricostituendo le proprie risorse militari, per Israele il tempo stringe. Il calcolo politico dietro un altro attacco diventerà molto più complicato una volta che gli Stati Uniti entreranno nella stagione delle elezioni di Midterm. Di conseguenza, l'escalation potrebbe benissimo verificarsi nei prossimi mesi. L'esito della prossima battaglia dipenderà da quale parte avrà imparato di più e agirà più rapidamente: Israele riuscirà a rifornire i suoi scudi aerei più velocemente di quanto l'Iran ricostruirà le sue batterie di missili?