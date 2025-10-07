Gaza, due anni di guerra | Primo round di negoziati chiuso "in un clima positivo" | Trump: "Netanyahu positivo sulla tregua, Hamas sta accettando punti importanti"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 732. A due anni esatti dal 7 ottobre che innescò la guerra tra Hamas e Israele, si è chiuso il primo round dei negoziati in Egitto che si vorrebbero decisivi per il raggiungimento di una tregua a Gaza. Donald Trump ha definito "molto positivo" l'atteggiamento di Benjamin Netanyahu in merito all'accordo su Gaza. Il presidente americano ha poi aggiunto che Hamas sta acconsentendo a punti "molto importanti". La Casa Bianca spinge affinché si chiudano in fretta le trattative con un esito positivo. Intanto l'esercito israeliano continua a bombardare in diverse zone della Striscia, non solo a Gaza City, nonostante la richiesta del presidente americano di fermare i raid. I 15 italiani della Flotilla rimasti in Israele sono decollati alla volta di Atene per rientrare in Italia. Sono tutti in ottime condizioni fisiche.