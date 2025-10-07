Gaza, due anni di guerra | Primo round di negoziati chiuso "in un clima positivo" | Trump: "Netanyahu positivo sulla tregua, Hamas sta accettando punti importanti"

Il presidente americano: "Credo ci sarà un accordo". La Casa Bianca: "Sulla pace vogliamo procedere velocemente". Quindici italiani della Flotilla rientrano in patria da Atenedi Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 732. A due anni esatti dal 7 ottobre che innescò la guerra tra Hamas e Israele, si è chiuso il primo round dei negoziati in Egitto che si vorrebbero decisivi per il raggiungimento di una tregua a Gaza. Donald Trump ha definito "molto positivo" l'atteggiamento di Benjamin Netanyahu in merito all'accordo su Gaza. Il presidente americano ha poi aggiunto che Hamas sta acconsentendo a punti "molto importanti". La Casa Bianca spinge affinché si chiudano in fretta le trattative con un esito positivo. Intanto l'esercito israeliano continua a bombardare in diverse zone della Striscia, non solo a Gaza City, nonostante la richiesta del presidente americano di fermare i raid. I 15 italiani della Flotilla rimasti in Israele sono decollati alla volta di Atene per rientrare in Italia. Sono tutti in ottime condizioni fisiche.
Donald Trump smentisce che ci siano stati momenti di tensione tra lui e Benajmin Netanyahu per l'accordo su Gaza. "Non è vero, è stato molto positivo", ha detto il presidente Usa parlando nello Studio Ovale.
Il primo round di colloqui a Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto si è concluso "in un clima positivo". Lo ha riferito Al-Qahera News, media legato all'intelligence del Cairo. I colloqui proseguiranno martedì, sempre tra Hamas e i mediatori, a Sharm El-Sheikh, dove una delegazione israeliana è arrivata lunedì. Si prevede che lo Stato ebraico e i fondamentalisti palestinesi avvieranno colloqui indiretti sui dettagli di una proposta di Donald Trump per uno scambio di prigionieri e un cessate il fuoco a lungo termine.
