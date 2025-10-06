Trump minaccia Hamas ma apre a modifiche del piano per Gaza | Netanyahu si dice pronto a fermare i raid

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz "spera che il piano di Gaza funzioni". È quello che ha detto rispondendo all'intervisa sul canale tv ARD. "Sono giornate decisive, se Hamas non si atterrà ai punti del piano l'esercito israeliano andrà avanti come ha fatto finora e questo non sarebbe buono per nessuno, neppure per la parte israeliana", ha affermato, riferendo quanto ha ribadito Benjamin Netanyahu nella telefonata di oggi. "Hamas non ha alcuna possibilità sul piano militare", ha anche sottolineato. Il leader della Cdu vede un ruolo di primo piano per la Germania nella successiva ricostruzione della Striscia. Bisognerà fare in modo che la fame non continui a diffondersi e che si proceda alla ricostruzione il più rapidamente possibile. "È quello che abbiamo offerto". La Germania lo farà insieme ad altri Stati europei. "E la Germania sarà sicuramente in prima linea per aiutare a porre fine alle sofferenze della popolazione locale".