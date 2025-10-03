Logo Tgcom24
dopo le mobilitazioni dei giorni scorsi

Flotilla, oggi sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia

Domani sarà invece la volta del corteo nazionale per Gaza a Roma, dove sono attesti migliaia di manifestanti

03 Ott 2025 - 07:33
© Ansa

© Ansa

Quello alle porte si preannuncia un weekend di fuoco nel segno del "Blocchiamo tutto". Dopo le mobilitazioni pro Pal in tutta Italia, con università occupate, linee ferroviarie bloccate e scontri oggi è il giorno dello sciopero generale proclamato dai sindacati con manifestazioni annunciate ovunque a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Domani sarà invece la volta del corteo nazionale per Gaza a Roma, dove sono attesti migliaia di manifestanti. "Prevalga il buon senso o reagiremo", avverte Salvini. "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme", punge Meloni.

