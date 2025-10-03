Flotilla, oggi sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia

Quello alle porte si preannuncia un weekend di fuoco nel segno del "Blocchiamo tutto". Dopo le mobilitazioni pro Pal in tutta Italia, con università occupate, linee ferroviarie bloccate e scontri oggi è il giorno dello sciopero generale proclamato dai sindacati con manifestazioni annunciate ovunque a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Domani sarà invece la volta del corteo nazionale per Gaza a Roma, dove sono attesti migliaia di manifestanti. "Prevalga il buon senso o reagiremo", avverte Salvini. "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme", punge Meloni.