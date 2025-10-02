Italia-Israele, un asse strategico da oltre 4 miliardi di euro

Dal 2000, l'accordo di associazione tra Unione europea e Israele garantisce rapporti politici ed economici privilegiati. Nonostante la situazione a Gaza e in Cisgiordania, l'Europa non ha irrogato alcuna sanzione verso il governo Netanyahu. Il 15 luglio 2025, durante l'incontro tra la Commissione europea e i ministri degli Esteri dei 27 Paesi membri, Paesi come Irlanda e Spagna hanno chiesto la sospensione dell'accordo in virtù dell'articolo 2 che stabilisce il rispetto dei diritti umani come condizione imprescindibile. La proposta non ha ottenuto l'unanimità necessaria.