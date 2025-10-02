Israele può bloccare la Flotilla in acque internazionali? Cosa dice il diritto

La legittimità dell'intervento israeliano è ulteriormente minata dalla complessa situazione territoriale. È difficile sostenere che le acque di Gaza siano acque territoriali israeliane, dato lo status di Israele come potenza occupante. La Corte Internazionale di Giustizia ha ripetutamente affermato che qualsiasi intervento in quanto occupante è illegittimo. Inoltre, anche nelle acque territoriali (fino a 12 miglia dalla costa), alle navi civili è consentito il diritto di passaggio inoffensivo, purché non rechino danni alla sicurezza. Gli Accordi di Oslo prevedevano che le acque di fronte a Gaza fossero affidate all'Autorità Nazionale Palestinese, con la sicurezza esterna gestita da Israele.