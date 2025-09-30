"Il ministro della Difesa italiano "ci ha informato" che la fregata militare Alpino offre agli attivisti l'opportunità di abbandonare le imbarcazioni e rientrare prima di raggiungere la cosiddetta zona critica. "Siamo chiari: questa non è protezione. È sabotaggio. È un tentativo di demoralizzare e dividere una missione pacifica e umanitaria. Questa è codardia travestita da diplomazia". Così la Global Sumud Flotilla.