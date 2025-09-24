Fregata Virginio Fasan, la nave "ammazzadroni" dedicata a un eroe italiano: tutte le curiosità

La fregata multiruolo Virginio Fasan è oggi sotto i riflettori per la missione disposta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che l'ha inviata a soccorrere gli italiani coinvolti nella vicenda della Flotilla. L'unità, già impegnata in operazioni nel Mediterraneo, si è diretta verso l'area di crisi a nord di Creta. Ma questa nave della Marina Militare non è nuova a missioni delicate: nel Mar Rosso ha abbattuto un drone ostile, in Somalia ha contribuito alla cattura di pirati e porta un nome che custodisce memoria e coraggio, quello di Virginio Fasan, eroe caduto nella Seconda guerra mondiale.