"L'aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema" ha tuonato la Cgil. "Israele attacca il diritto internazionale. Ora e il momento di bloccare tutto", ha sottolineato l'Usb. E il segretario della Cgil, Maurizio Landini, aveva preannunciato che "di fronte a un eventuale blocco, a sequestri, arresti" sarebbero stati "pronti a proclamare, in modo tempestivo, uno sciopero generale" sottolineando che "un atto di quella natura in acque internazionali è un atto di guerra contro chi vuole svolgere una missione per riaffermare la pace".