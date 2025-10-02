Sciopero generale il 3 ottobre: quanto potrebbe costare all'Italia

© Ansa
Un'interruzione improvvisa del lavoro per sostenere la Global Sumud Flotilla potrebbe costare all'economia italiana fino a un miliardo di euro
Un eventuale sciopero generale improvviso indetto per il 3 ottobre in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, bloccata da Israele in acque internazionali, potrebbe avere un impatto economico non trascurabile sull'Italia. Secondo le stime più prudenti, il costo per l'economia nazionale si attesterebbe tra centinaia di milioni e circa un miliardo di euro per una singola giornata di astensione dal lavoro, tanto più che in questo caso si tratterebbe di un'agitazione improvvisa.
La cifra si basa su calcoli che partono dalla perdita teorica di Prodotto Interno Lordo giornaliero. Considerando un Pil annuale italiano di circa duemila miliardi di euro, ogni giorno feriale vale teoricamente 5,5 miliardi di euro. Tuttavia, poiché uno sciopero generale - anche quando altamente partecipato - non ferma completamente tutte le attività produttive del Paese, l'impatto reale si ridimensiona significativamente.
Il problema principale, nel caso specifico di uno sciopero indetto per il 3 ottobre, risiede nella sua natura improvvisa. L'assenza di un preavviso sufficiente amplificherebbe i costi in modo esponenziale rispetto a una mobilitazione annunciata secondo le procedure standard. Aziende e famiglie non avrebbero il tempo necessario per riorganizzare logistica, consegne, turni di lavoro o assistenza all'infanzia, generando un danno economico immediato superiore alla norma.
I settori che risentirebbero maggiormente di un blocco improvviso sarebbero quelli legati alla logistica e ai trasporti. I porti italiani, fondamentali snodi del commercio internazionale, subirebbero interruzioni che si tradurrebbero in penali contrattuali per ritardi nelle consegne, costi aggiuntivi per il magazzinaggio non previsto e inefficienze lungo l'intera catena di approvvigionamento. L'effetto domino colpirebbe duramente le piccole e medie imprese e l'industria manifatturiera.
Stimare con esattezza il costo di una giornata di sciopero generale rimane estremamente complesso. Non esistono dati ufficiali prodotti da enti come l'Istat o la Banca d'Italia per ogni singolo evento di questo tipo. Il danno economico varia drasticamente a seconda dell'adesione effettiva e dei comparti coinvolti.
Nel caso di uno sciopero a sostegno di una causa internazionale come quella della Global Sumud Flotilla, l'adesione potrebbe essere amplificata dal valore simbolico della protesta, coinvolgendo probabilmente settori strategici come porti, trasporti aerei e ferroviari. Considerando un'adesione significativa e il fattore sorpresa, l'impatto economico totale - includendo mancata produzione, interruzioni della catena di fornitura e costi indiretti - si collocherebbe nella fascia più alta delle stime, avvicinandosi o superando il miliardo di euro.
Di fronte a uno sciopero generale improvviso che minaccia di paralizzare settori strategici dell'economia nazionale, il Governo potrebbe ricorrere allo strumento della precettazione. Questa misura d'urgenza consentirebbe di obbligare i lavoratori di determinati comparti essenziali - come trasporti, energia e sanità - a garantire i servizi minimi indispensabili. La precettazione, prevista dalla legge 146 del 1990 sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali, può essere disposta dal Prefetto o dal Ministro competente quando lo sciopero rischia di compromettere diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini.
Nel caso specifico, l'assenza di preavviso adeguato potrebbe costituire un elemento a favore della precettazione, soprattutto per quanto riguarda i trasporti e la logistica portuale. Tuttavia, l'applicazione di questa misura in uno sciopero di solidarietà internazionale potrebbe generare tensioni sindacali e alimentare ulteriormente la protesta.
Un elemento aggiuntivo di preoccupazione riguarda i possibili danni economici derivanti da eventuali disordini che potrebbero accompagnare la mobilitazione. Scioperi di forte connotazione politica e internazionale hanno storicamente maggiori probabilità di generare cortei e manifestazioni che, in alcuni casi, possono degenerare in scontri. I costi diretti includerebbero danni a proprietà pubbliche e private, vetrine e arredi urbani, con un impatto particolare sui centri storici delle grandi città.
A questi si aggiungerebbero i costi indiretti: l'interruzione delle attività commerciali nelle zone interessate dalle manifestazioni, la chiusura precauzionale di negozi ed esercizi pubblici, oltre alle spese per l'impiego massiccio di forze dell'ordine. Le esperienze passate di grandi manifestazioni con episodi di violenza hanno dimostrato che i danni possono raggiungere cifre nell'ordine di decine di milioni di euro, a cui vanno sommati i costi sanitari per eventuali feriti e il danno d'immagine per il turismo nelle città colpite. Cifre che sono stime di impatto economico complessivo sull'attività produttiva nazionale e non perdite fiscali dirette per lo Stato. Il danno reale dipenderà dall'effettiva partecipazione allo sciopero e dalla capacità di recupero delle attività nei giorni successivi.
